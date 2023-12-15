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        Haberler Dünya ABD, Gazze için İsrail'e süre verdi

        ABD, Gazze için İsrail'e süre verdi

        ABD, İsrail'e Gazze'deki savaşında saldırıların yoğunluğunun daha düşük olduğu sürece aylar değil, birkaç hafta içinde geçmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:30
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        ABD, 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırılarına koşulsuz destek verdiğini sık sık dile getirmiş, ABD Başkanı Biden dahil olmak üzere pek çok üst düzey yetkili de İsrail'e destek ziyaretlerinde bulunmuştu.

        Ancak Gazze'ye bombardımanlar durmazken, Beyaz Saray artık İsrail'e savaşı bitirmesini söylemesi için artan uluslararası ve yerel baskı altında.

        Bu nedenle ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de sivil hayatların nasıl kurtarılacağına odaklanmasını istediğini söylemiş ve "Hamas'ın peşinden gitmeyi bırakmayın ama daha dikkatli olun" demişti.

        ÇATIŞMALARIN AZALMASI İÇİN ABD'NİN VERDİĞİ SÜRE KISALDI

        ABD'li Axios'un haberine göre Biden yönetimi yetkilileri, daha düşük yoğunluklu çatışmalara geçmenin sivil kayıplarını azaltacağını, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasını ve bölgesel savaş riskini azaltacağını düşünüyor.

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        Axios'a konuşan üst düğzey bir ABD'li yetkili, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan tüm toplantılarda yüksek yoğunluklu kinetik kampanyanın birkaç hafta içinde bir sonraki düşük yoğunluklu aşamaya geçmesi gerektiğini açıkça belirtti. Bu bir son tarih değil ancak saldırıların daha düşük yoğunlukta devam etmesi gerektiğini anlıyoruz" dedi.

        ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Netanyahu'ya düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin yakın gelecekte gerçekleşmesi gerektiğini söylediğini aktardı ve "Bu tehdidi ortadan kaldırmak için bunun uzun sürmesi gerekiyor ancak hepimiz bunun bir an önce bitmesini istiyoruz" diye ekledi.

        NETANYAHU: HAMAS YOK EDİLENE KADAR DEVAM

        İsrail Başbakanı Netanyahu ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a 'İsrail askerlerinin boşuna ölmediğini ve Hamas'ın yok edilmesine kadar savaşmaya her zamankinden daha kararlı olduklarını' söyledi.

        NÜFUSUN YÜZDE 85'İ YERİNDEN EDİLDİ, 18 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

        Birleşik Milletler'e göre, 3 Aralık itibarıyla yaklaşık 1,9 milyon Filistinli, yani nüfusun kabaca %85'i Gazze'de yerinden edildi.

        Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 binden fazla Filistinli İsrail'in saldırılarında öldürüldü.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #gazze
        #dünya
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