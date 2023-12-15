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Lugano - Beşiktaş maçı yazar yorumları Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 yenerek Avrupa defterini galibiyetle noktaladı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi Habertürk Giriş: 15.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:56 facebook

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"GENÇLERE HELAL OLSUN" BİLAL MEŞE - MİLLİYET: "Rıza Çalımbay sakatlanan Cenk Tosun’un yerine Semih’i ikinci yarıda sahaya sürdü. Muleka’yı da oyundan alan tecrübeli hoca, elinin altında ne kadar genç varsa, şans verdi. Valla hocam, bu gençlerde ışık var, en azından koşuyorlar, mücadele ediyorlar, vazgeçme onlardan, devam. Evet Kartal, Konferans Ligi’ne vedasını üç puanla taçlandırırken, ülkemizin puanına büyük katkı yaptı, canınız sağolsun, gençlere de helal olsun."

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"BENİ 1979'A GÖTÜRDÜ" TURGAY DEMİR - FOTOMAÇ: "Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş'ta işler sarpa sarmış vesselam. Şimdi yeni bir dönem var, kadro dışı olayları takımı nasıl etkileyecek, ara transfer döneminde ne kadar yara sarılacak vs bunlar önemli tabii. Öte yandan hem on bir başlayan, hem de sonradan oyuna giren tüm gençlerin gayreti, heyecanları beni 1979 öz kaynak devrimi yıllarına götürdü. Rızalar, Ziyalar, Süleymanlar, Fikretler hep o devrimin ürünleriydi. Emrecanlar'ın Uzunhan'ı da, Terzi olanı da yetenekli çocuklar. Semih Kılıçsoy ayrı bir hikaye; güçlü, inatçı, adam eksiltiyor… Tek eksiği son vuruştaki tercihleri. Zamanla çok daha iyi olacaktır. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu gibi gençleri izlemek de keyifliydi."