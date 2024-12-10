Van Gölü'nde sararan saçları, kışın eski haline döndü

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan gölün, sodalı suyu ise saçlarda renk değişimine neden oluyor.