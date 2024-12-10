Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, et ithalatına yönelik üretimi artırma hedefinde olduklarını kaydetti.

“BÜTÜN DÜNYADA BU KUŞ GRİBİ SORUNU VAR”

Bakan Yumaklı kuş gribine ilişkin “Bütün dünyada bu kuş gribi sorunu var. Ancak bizde deneyimli ve disiplinli bir sektör var. Yayılmamasıyla ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Bu tür durumları Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne bildirmek durumundayız ve bildiriyoruz da. Konya, Eskişehir, Afyon’daki vakaları bildirdik, bunlar zaten biliniyor. Ancak korkulacak bir durum yok. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu” ifadelerini kullandı.

REKLAM “ÜRETİMİ ARTIRMA YÖNÜNDE BİR YOL HARİTAMIZ VAR” Yumaklı, et ithalatına yönelik ise “Üretimi artırma yönünde bir yol haritamız var ve bunu uyguluyoruz. Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK işbirliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz" dedi.

"SENE SONU ŞU FİYATA ÇIKACAK DİYE SPEKÜLASYON YAPIYORLAR" Et fiyatlarına değinen Yumaklı, “Sene sonu şu fiyata çıkacak diye spekülasyon yapıyorlardı. Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK işbirliği kapsamında TİGEM’deki büyükbaş hayvan varlığını 2025’te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var” diye konuştu.