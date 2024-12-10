Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Emekli manken Deniz Akkaya hakkında, kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı
Giriş: 10.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:10
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı. Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ