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        Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon ligde sadece 5 maçta ilk 11'de görev yapan Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:11
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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Güler hakkında konuştu.

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        Eflatun-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, Arda Güler ve Endrick'in gelecekleri hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

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        "TAKIMDA KALACAK"

        Arda ve Endrick'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine konuşan Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok." dedi.

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        Deneyimli teknik adam, kadro seçimiyle ilgili olarak ise "İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.

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        "ÖNYARGIM YOK"

        Ancelotti sözlerinin devamında; "Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

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        Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi maçta görev yaptı.

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        19 yaşındaki milli yıldız, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Girona maçında fileleri havalandırarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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        Real Madrid'de bu sezon ilk golünü atan Arda, eflatun-beyazlı formayla iki sezonda toplam gol sayısını ise 7'ye çıkardı.

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        Mücadelenin ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, 19 yaşındaki yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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        ANCELOTTI: ÇOK ÇALIŞIYOR, ÇOK KOŞUYOR

        Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.

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        AS GAZETESİ: NE KADAR ÇILGIN BİR OYUNCUSUN!

        AS gazetesi ise, "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi." diye yazdı.

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