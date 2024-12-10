Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!

ANCELOTTI: ÇOK ÇALIŞIYOR, ÇOK KOŞUYOR

Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.