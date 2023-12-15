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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı! Hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz ve Marmara'da, hafta sonu şiddetli fırtına bekleniyor. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:49
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

        MARMARA'DA PAZARA KADAR FIRTINA

        AA'da yer alan habere göre fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek. Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

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        BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA SEFERLER İPTAL

        İHA'da yer alan habere göre de Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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