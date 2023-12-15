Trabzon'da dikilen eşofmanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin diktiği 300 eşofman takımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Hayırsever bir iş insanı, eşofman üretimi için Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kumaş bağışladı.

Tekstil ve giyim üretimi atölyesinde üretimi devam eden eşofman takımlarının 150'si ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi ve Kur'an kursu öğrencilerine, 150'si de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce savaştan etkilenenlere ulaştırılmak üzere Gazze'ye gönderilecek.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, atölyeyi ziyaretinde çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.