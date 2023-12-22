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        Ortahisar Belediyesi Trabzon'da "Sıfır Atık" belgesi alan ilk belediye oldu

        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi'nin "Sıfır Atık" projesi kapsamında belge aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:15
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        Ortahisar Belediyesi Trabzon'da "Sıfır Atık" belgesi alan ilk belediye oldu
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        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi'nin "Sıfır Atık" projesi kapsamında belge aldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesi'nin bütün binalarında ve ilçenin tamamında projeyi uygulayarak gerekli kriterleri tamamladığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan belge aldığı belirtildi.

        Açıklamada, Ortahisar'ın bu konuda Trabzon'da belgesi bulunan ilk ve tek belediye olduğu, ilçe genelinde 65 bağımsız atık toplayıcının kayıt altına alındığı vurgulandı.

        Proje kapsamında eğitim öncesi kurumlara iç mekan kutuları, dış mekan kumbaraları ve bilgilendirici afişler dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların florasan lamba, elektronik atıklar ve diğer atıklarını Ortahisar Belediyesi'nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne, mahallelerde bulunan atık getirme evleri ve mobil atık getirme merkezlerine de atabilecekleri kaydedildi.

        Öte yandan çevre mühendisi Ezgi Kazan ve Esra Aydın'ın da kamu kurumlarına "Sıfır Atık" konusunda eğitim verdiği belirtildi.

        Gelecek hafta Devlet Hava Meydanları ile Devlet Su İşleri personeline de eğitim verileceği, toplamda ise 40 kamu kurum ve kuruluşuna sunum yapılacağı aktarıldı.

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