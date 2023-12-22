Trabzon'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Trabzon'da, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Trabzon Şubesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Sarıkamış Harekatı'nın bu topraklarda kalabilme uğruna yapıldığını belirten TÜRKAV Şube Başkanı Kenan Kuru, şehitleri rahmet, minnet, şükran ve dualarla yad ettiklerini dile getirdi.

Anma programı, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterisi ile sona erdi.