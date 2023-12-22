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        Çaykara Kaymakamı Erbek'ten yangında evi zarar gören vatandaşa ziyaret

        Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:57
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        Çaykara Kaymakamı Erbek'ten yangında evi zarar gören vatandaşa ziyaret
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        Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti.

        Erbek, Taşören Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangında evi zarar gören 70 yaşındaki Yakup Şenoğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Şenoğlu ile bir süre görüşen Erbek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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