Çaykara Kaymakamı Erbek'ten yangında evi zarar gören vatandaşa ziyaret

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti.

Erbek, Taşören Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangında evi zarar gören 70 yaşındaki Yakup Şenoğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Şenoğlu ile bir süre görüşen Erbek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.