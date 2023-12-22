Çaykara Kaymakamı Erbek'ten yangında evi zarar gören vatandaşa ziyaret
Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti.
Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti.
Erbek, Taşören Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangında evi zarar gören 70 yaşındaki Yakup Şenoğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Şenoğlu ile bir süre görüşen Erbek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
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