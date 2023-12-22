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        Trabzonspor'dan Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama:

        Trabzonspor Kulübü, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:57
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        Trabzonspor'dan Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama:
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        Trabzonspor Kulübü, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili takım, Avrupa Adalet Divanı kararını eleştirdi.

        Açıklamada, "Trabzonspor AŞ, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin ECA aracılığı ile UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve iş birliği içerisinde çalışarak güvence altına alınabileceği yönündeki tutumunu devam ettirmektedir. Bu, hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen ESL davasındaki ECJ kararının ışığında odaklanmamızı yönlendirecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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