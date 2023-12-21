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        Küresel iklim krizine 'ekolojik günah' vurgusu

        İSTANBULTeknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Değişikliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinde bireysel mücadeleye yönelik uyarıda bulunarak, "Her şeyin su ile üretildiğini unutmamalıyız. Su ayak izi; yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimizde de çok önemli. Giydiğimiz ya da beğenmeyip çöpe attığımız bir tişört, aslında bir tişört değil. 2-3 ton suyu çöpe atmış oluyoruz. Bireyler, gıda, su ve enerjide az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Bunları yaparsa karbon ayak izi, 'ekolojik günahları' daha az olacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:30
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        Küresel iklim krizine 'ekolojik günah' vurgusu
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        İSTANBULTeknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Değişikliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinde bireysel mücadeleye yönelik uyarıda bulunarak, "Her şeyin su ile üretildiğini unutmamalıyız. Su ayak izi; yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimizde de çok önemli. Giydiğimiz ya da beğenmeyip çöpe attığımız bir tişört, aslında bir tişört değil. 2-3 ton suyu çöpe atmış oluyoruz. Bireyler, gıda, su ve enerjide az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Bunları yaparsa karbon ayak izi, 'ekolojik günahları' daha az olacaktır" dedi.

        İTÜ İklim Değişikliği Merkezi Müdürü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yağış rejiminde değişkenlik ve kuraklık tehlikesini beraberinde getiren küresel iklim değişikliğinde bireysel mücadeleye yönelik, 'az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür' önerisinde bulundu. Kırmızı et üretiminin iklim değişikliğinin önemli nedenleri arasında yer aldığını aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu, "İklim değişikliği ile mücadele etmek için bireylerin, vatandaşların yediğine, içtiğine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle su ayak izi büyük olan tropikal bitkilerden, meyvelerden, etten mümkün olduğu kadar uzak durmalı ve bu besinleri azaltmak gerekiyor. Çünkü 1 kilogram kırmızı et ortalama 15 tonluk su ile üretiliyor. Hayvanın yediği otlardan, içtiği suya kadar birçok su var. Su ayak izi; yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimizde de çok önemli. Giydiğimiz ya da beğenmediğimiz, çöpe attığımız bir tişört aslında bir tişört değil. 2-3 ton suyu çöpe atmış oluyoruz" diye konuştu.

        'PAMUK ÇOK FAZLA SU TÜKETEN BİR ÜRÜN'

        Su ve karbon ayak izinin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu, "Her şeyin su ile üretildiğini unutmamamız gerekiyor. Özellikle pamuk, çok fazla su tüketen bir ürün. Kırmızı et en başta geliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kırmızı etten uzak, bitkisel bir diyet önemli. Su ayak izimiz, karbon ayak izi bunlar önemli. Bireylerin mutlaka daha az tüketmesi su ve karbon ayak izi küçük ürünleri tercih etmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda 3 tane görev edinmesi lazım. Bireyler, gıda, su ve enerjide az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Bunları yaparsa karbon ayak izi, 'ekolojik günahları' daha az olacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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