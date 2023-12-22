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        Trabzon'da minibüsün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Trabzon'da minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:55
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        Trabzon'da minibüsün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı
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        Trabzon'da minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

        Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunun Akçiriş Mahallesi'nde Hasan Köksaldı idaresindeki 28 AAV 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan Köksaldı'nın tedavisi, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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