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        Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde ödem tespit edildi

        Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:11
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        Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde ödem tespit edildi
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        Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi.

        Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Beşir, tedavisine başlanan oyuncunun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili kararın maç günü yapılacak son kontrollerde verileceğini kaydetti.

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