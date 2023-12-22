Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde ödem tespit edildi
Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi.
Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Beşir, tedavisine başlanan oyuncunun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili kararın maç günü yapılacak son kontrollerde verileceğini kaydetti.
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