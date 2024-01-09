Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavili oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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