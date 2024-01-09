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        Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:45
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        Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Altan Ekdi idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçe girişi mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Araçta sıkışan Emirhan Bodur ile Serhat Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ekdi ile Durmuş Karaköse ağır yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından araçtan çıkartılan cenazeler, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Bu arada, kazanın şiddetiyle otomobilin tavan kısmının koptuğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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