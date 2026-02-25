Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat sahasında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 17:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat sahasında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı.

        Akyazı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında devam eden kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Sahada çalışan iş makinelerinden biri toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altındaki iş makinesinde mahsur kalan operatör Mustafa K, ekiplerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Mustafa K, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Göçükte toprak altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
        Göçükte toprak altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
        Trabzon'da "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" düzenlendi
        Trabzon'da "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" düzenlendi
        Genç kızın ailesinin isteğini hiçe saydı, sosyal medyasında paylaştı Köpekt...
        Genç kızın ailesinin isteğini hiçe saydı, sosyal medyasında paylaştı Köpekt...
        Trabzon Valisi Tahir Şahin TTSO'yu ziyaret etti
        Trabzon Valisi Tahir Şahin TTSO'yu ziyaret etti
        Of'ta "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi
        Of'ta "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da sahipsiz köpekten kaçarken otobüsün çarpması sonucu yaralanan ge...
        Trabzon'da sahipsiz köpekten kaçarken otobüsün çarpması sonucu yaralanan ge...