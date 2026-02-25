Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat sahasında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı. Akyazı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında devam eden kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Sahada çalışan iş makinelerinden biri toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki iş makinesinde mahsur kalan operatör Mustafa K, ekiplerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Mustafa K, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

