        Trabzon'da sahipsiz köpekten kaçarken otobüsün çarpması sonucu yaralanan gencin tedavisi sürüyor

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 18 Şubat'ta sahipsiz köpekten kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül'ün tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:51
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, kaza nedeniyle KTÜ öğrencisi Gül'ün çok sayıda organında yaralanma meydana geldiğini söyledi.


        Hastayı bir süre yoğun bakımda takip ettiklerini belirten Tekinbaş, "Sonra mekanik ventilatörden ayırdık. Pazartesi günü de servise aldık. Hastanın şu anda hayati fonksiyonları normal. Bir kısım kırıkları var. Kırıklardan dolayı yatak istirahati yapıyor. Yakın zamanda taburcu olabilecek gibi görünüyor." dedi.


        Tekinbaş, pelvis kemiğinde ve ayağında kırık olan hastanın bir müddet yatak istirahati yapacağını vurgulayarak, "Hastanın diğer fonksiyonlarının hepsi normal. Normal yemek yiyip içebilecek ve diğer faaliyetlerini yapabilecek durumda." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

