        Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar'dan TTSO'ya ziyaret

        Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar, 37. Vergi Haftası kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'ye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:28
        Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar'dan TTSO'ya ziyaret

        Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar, 37. Vergi Haftası kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'ye ziyarette bulundu.


        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yaşar ziyarette, verginin toplumdaki önemi ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

        Alışverişlerde fatura alımının önemine değinen Yaşar, "Bu anlamda herkese görev düşüyor. Alışverişimiz düşük de olsa mutlaka nakit alımlarda fiş, fatura istemeliyiz." ifadesini kullandı.

        Çelebi de toplumda vergi bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini dile getirdi.




