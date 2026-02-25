Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da kadınlar atık kumaş parçalarını oyuncağa dönüştürüyor

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'daki tekstil atölyelerinden temin edilen atık kumaşlardan bebek ve hayvan figürleri üreten kadınlar, ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:01 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi ve Trabzon Sınırlı Sorumlu Birlik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde "Oyuncağa Dönüşen Kumaşlar Projesi" hayata geçirildi.

        Kooperatif organizesinde, Trabzon Botanik Park'ta yer alan atölyede bir araya gelen 40 kadın, yaklaşık 6 aydır atık kumaşlardan hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de gelir etmek için oyuncak üretiyor.

        Kursiyerler, parça kumaşlardan hazırladıkları bebek ve hayvan figürü kalıplarının içini yine kumaş kırpıntılarıyla dolduruyor.

        Yelek, elbise ve etek gibi kıyafetler dikilen, yün ipten saç, toka ve çorap örülen bebekler ile hayvan figürleri, mayısta düzenlenecek sergide satışa sunulacak.

        Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giyim Üretim Alanı usta öğreticisi Filiz Kalaycı, AA muhabirine, tekstilde üretim sırasında ortaya çıkan atık kumaşları değerlendirmek için proje hazırladıklarını söyledi.

        Oyuncakların kalıplarını tasarlayıp üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Kalaycı, bebek ve hayvan figürlerinden oluşan oyuncaklarda seri üretime başladıklarını anlattı.

        Kalaycı, kursiyerlerin ürünlerin satışından gelir elde edeceğini, düzenleyecekleri ilk serginin gelirini ise Lösemili Çocuklar Vakfı ile yardım kuruluşlarına bağışlayacaklarını ifade etti.

        Kursta oyuncak yapımını öğrenerek bu işten gelir elde etmek isteyenlere kooperatif tarafından satış konusunda destek verileceğini vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

        "Kursiyerlerimizin hemen hemen hepsi oyuncak yapmayı öğrendiler. Kesmeyi, biçmeyi, dikmeyi, kaşını, gözünü işlemeyi. Bir anlamda da bizim kültürümüz, biz bu oyuncaklarla büyüdük. Çocuklarımız plastik oyuncaklarla değil hem çevre dostu hem de sağlıklı, gelişmelerini destekleyecek oyuncaklarla büyüsünler istiyoruz. Bir amacımız da o. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak istiyoruz."

        - "Bez bebek kültürünün unutulmaması için yola çıktım"

        Kursa katılan Sevim Emir, bez bebek kültürünün unutulmaması için yola çıktığını söyledi.

        Emir, bebekler için örgü toka ve çorap yaptığını ifade ederek, hem duyarlılığı artırmak hem de yeni nesle çevre bilincini aşılamayı istediklerini belirtti.

        Merve Üstün de atölyelerden temin edilen atık kumaşları oyuncaklara dönüştürdüklerini, çocukların organik ürünlerle oynamasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

