Trabzon'da öğretmenler kurtuluş yıl dönümüne özel klip çekti

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla müzik öğretmenlerince klip hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Trabzon Maarif Orkestrası" Karadeniz yöresine ait "Oy Benum Sevduceğum" isimli türküye Ganita mevkisinde klip çekti. Şehrin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtıldığı klipte, şef Berna Tankutay'ın yönettiği orkestradaki 20 öğretmen yer aldı. Şevket Karaosmanoğlu'nun seslendirdiği şarkıya çekilen klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.