Suça karışan çocuklar Trabzon Denetimli Serbestlik Çocuk Hizmetleri Bürosunca topluma kazandırılıyor

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yönlendirilen çocuklar, bireysel görüşme ve grup çalışmalarıyla topluma kazandırılıyor.



Suça sürüklenen 12-18 yaş aralığındaki çocukların yeniden topluma kazandırılması amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki Çocuk Hizmetleri Büroları aracılığıyla eğitim ve iyileştirme odaklı faaliyetler yürütülüyor.



Bu süreçte bürolarda görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve öğretmenler çocuklarla birebir ilgilenerek ihtiyaçlarını belirliyor, kişiye özel programlar hazırlıyor.



Yetişkinlerden ayrı ortamlarda bireysel görüşme ve grup çalışmalarına katılan çocuklar, eğitim hayatlarının yanı sıra sanat ve spora yönlendirilerek topluma kazandırılıyor.



Eğitimine devam etmeyen çocukların ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek katıldıkları mesleki eğitim kursları ve çıraklık eğitimleriyle meslek sahibi olmaları sağlanıyor.



- "Tek amacımız, çocuklarımızın yeniden suç işlemesini önlemek"



Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, AA muhabirine, denetimli serbestlik sisteminde suça karışan çocuklara ayrı önem verildiğini söyledi.



Semiz, Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu arasında imzalanan Denetimli Serbestlik Gençlik Projesi kapsamında 2016'dan bugüne çocuklara yönelik etkin şekilde iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.



Çocukları spora, sanata ve mesleki eğitime yönlendirdiklerini vurgulayan Semiz, şunları kaydetti:



"Tek amacımız, çocuklarımızın yeniden suç işlemesini önlemek. Bu manada denetimli serbestlik sistemine bir şekilde suç işleyip gelen çocuklarımızın hem bireysel yönlendirilmeleri hem de iş bulma ya da eğitim ve öğretime devam etme hususunda çalışmaları bizim yönlendirmelerimizle de devam ediyor. Çocuklarımızı spora, mesleki eğitime yine ihtiyaç duyulduğu takdirde Yeşilayın taşra teşkilatı YEDAM'lara yönlendiriyoruz. Burada da müdürlükteki iş ve işleyişi biten çocuklarımızın daha sonraki yaşamlarında da madde ya da kumar ve dijital bağımlılık gibi süreçlerde destek almaları sağlanmaktadır."



İlgili paydaş kurumlarla çocukların tekrar suça bulaşmamaları için mücadele ettiklerinin altını çizen Semiz, "Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve topyekun ekibimizle birlikte çocuklarımızın her daim yeniden suça bulaşmaması için elimizden gelen tüm gayreti mevzuat dahilinde yapıyor ve ilgili paydaş kurumlarımızla birlikte bu süreci yönetiyoruz." dedi.



Semiz, 2025'te mesleki eğitim merkezlerine yönlendirdikleri 8 çocuğun meslek edinmesini sağladıklarını, bazı çocukları ise spora yönlendirdiklerini sözlerine ekledi.

