Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Suça karışan çocuklar Trabzon Denetimli Serbestlik Çocuk Hizmetleri Bürosunca topluma kazandırılıyor

        Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yönlendirilen çocuklar, bireysel görüşme ve grup çalışmalarıyla topluma kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suça karışan çocuklar Trabzon Denetimli Serbestlik Çocuk Hizmetleri Bürosunca topluma kazandırılıyor

        Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yönlendirilen çocuklar, bireysel görüşme ve grup çalışmalarıyla topluma kazandırılıyor.

        Suça sürüklenen 12-18 yaş aralığındaki çocukların yeniden topluma kazandırılması amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki Çocuk Hizmetleri Büroları aracılığıyla eğitim ve iyileştirme odaklı faaliyetler yürütülüyor.

        Bu süreçte bürolarda görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve öğretmenler çocuklarla birebir ilgilenerek ihtiyaçlarını belirliyor, kişiye özel programlar hazırlıyor.

        Yetişkinlerden ayrı ortamlarda bireysel görüşme ve grup çalışmalarına katılan çocuklar, eğitim hayatlarının yanı sıra sanat ve spora yönlendirilerek topluma kazandırılıyor.

        Eğitimine devam etmeyen çocukların ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek katıldıkları mesleki eğitim kursları ve çıraklık eğitimleriyle meslek sahibi olmaları sağlanıyor.

        - "Tek amacımız, çocuklarımızın yeniden suç işlemesini önlemek"

        Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, AA muhabirine, denetimli serbestlik sisteminde suça karışan çocuklara ayrı önem verildiğini söyledi.

        Semiz, Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu arasında imzalanan Denetimli Serbestlik Gençlik Projesi kapsamında 2016'dan bugüne çocuklara yönelik etkin şekilde iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

        Çocukları spora, sanata ve mesleki eğitime yönlendirdiklerini vurgulayan Semiz, şunları kaydetti:

        "Tek amacımız, çocuklarımızın yeniden suç işlemesini önlemek. Bu manada denetimli serbestlik sistemine bir şekilde suç işleyip gelen çocuklarımızın hem bireysel yönlendirilmeleri hem de iş bulma ya da eğitim ve öğretime devam etme hususunda çalışmaları bizim yönlendirmelerimizle de devam ediyor. Çocuklarımızı spora, mesleki eğitime yine ihtiyaç duyulduğu takdirde Yeşilayın taşra teşkilatı YEDAM'lara yönlendiriyoruz. Burada da müdürlükteki iş ve işleyişi biten çocuklarımızın daha sonraki yaşamlarında da madde ya da kumar ve dijital bağımlılık gibi süreçlerde destek almaları sağlanmaktadır."

        İlgili paydaş kurumlarla çocukların tekrar suça bulaşmamaları için mücadele ettiklerinin altını çizen Semiz, "Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve topyekun ekibimizle birlikte çocuklarımızın her daim yeniden suça bulaşmaması için elimizden gelen tüm gayreti mevzuat dahilinde yapıyor ve ilgili paydaş kurumlarımızla birlikte bu süreci yönetiyoruz." dedi.

        Semiz, 2025'te mesleki eğitim merkezlerine yönlendirdikleri 8 çocuğun meslek edinmesini sağladıklarını, bazı çocukları ise spora yönlendirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları a...
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları a...
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürü...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürü...
        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor
        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor