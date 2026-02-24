Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasını 48 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un golcü futbolcuları Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi durdurulamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:03 Güncelleme:
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasını 48 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un golcü futbolcuları Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi durdurulamıyor.


        Süper Lig'de en son Gaziantep FK'yi deplasmanda Paul Onuachu ve Felipe Augusto'nun golleriyle 2-1 yenen bordo-mavili takımda bu sezon gollere 3 oyuncu damga vurdu.


        Ligde 23 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran bordo-mavililerde Paul Onuachu, forma giydiği 20 karşılaşmada 17 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

        Onuachu'yu Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto ve Arnavut oyuncu Ernest Muçi takip etti. Augusto 22 maçta 10, Ernest Muçi de 19 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı.





        - Gollerin yüzde 82'sini attılar

        Onuachu, Augusto ve Muçi, takımlarının ligde attığı 45 golün 37'sini kaydederek bordo-mavili takımı üst sıralarda tuttu.

        Trabzonspor'un gollerinin yüzde 82,2'sine imza atan Onuachu, Augusto ve Muçi, ligde 13 takımdan fazla gol attı.





        - Onuachu, Afrika Uluslar Kupası dönüşünde gollerine devam etti


        Trabzonspor'da cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti.

        Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol kaydetti.


        Trabzonspor'un 22. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşma ile 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, son 5 maçta 6 gole imza attı.





        - Muçi, son 11 haftada 10 gol attı

        Trabzonspor'da Ernest Muçi, özellikle son haftalarda takımına önemli skor katkısı yaptı.

        Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut oyuncu, son 11 haftada 10 gol kaydetmeyi başardı.





        - Augusto'dan ilk sezonunda iyi performans


        Trabzonspor'un sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına önemli skor desteği verdi.

        Brezilyalı futbolcu, 22 lig maçında 1517 dakika görev alırken 10 gol atmayı başardı.





        - Toplam 8 futbolcu gol attı


        Trabzonspor'da 23 haftalık periyotta 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

        Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 3, Christ Inao Oulai 2 gol kaydetti.


        Stefan Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

