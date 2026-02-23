Trabzon'da Filistin temalı dijital fotomontaj sergisi açıldı

Trabzonlu ressam Rabia Kul'un hazırladığı "Filistin" temalı dijital fotomontaj sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Birden fazla fotoğrafın bilgisayar ortamında birleştirilerek tek ve yeni bir görsel haline getirilmesiyle oluşturulan sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Kul, serginin açılışında, Filistinli sanatçılardan Kamal Boullata ve Sliman Mansour'un eserlerini dijital fotomontajla yeniden yorumlayarak, farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladığını söyledi.



Sergide vicdanlı kişilerin, dil, din ve ırk fark etmeksizin daha duyarlı olması gerektiğini eserleriyle aktarmaya çalıştığını belirten Kul, sanatseverleri sergisine davet etti.



Sergi, 5 Mart'a kadar gezilebilecek.



