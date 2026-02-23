Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da Filistin temalı dijital fotomontaj sergisi açıldı

        Trabzonlu ressam Rabia Kul'un hazırladığı "Filistin" temalı dijital fotomontaj sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 19:32
        Trabzon'da Filistin temalı dijital fotomontaj sergisi açıldı

        Trabzonlu ressam Rabia Kul'un hazırladığı "Filistin" temalı dijital fotomontaj sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Birden fazla fotoğrafın bilgisayar ortamında birleştirilerek tek ve yeni bir görsel haline getirilmesiyle oluşturulan sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kul, serginin açılışında, Filistinli sanatçılardan Kamal Boullata ve Sliman Mansour'un eserlerini dijital fotomontajla yeniden yorumlayarak, farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladığını söyledi.

        Sergide vicdanlı kişilerin, dil, din ve ırk fark etmeksizin daha duyarlı olması gerektiğini eserleriyle aktarmaya çalıştığını belirten Kul, sanatseverleri sergisine davet etti.

        Sergi, 5 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

