Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları aştı

        Karadeniz'deki 4 ilden Ocak 2026'da yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 28 milyon 10 bin 462 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları aştı

        Karadeniz'deki 4 ilden Ocak 2026'da yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 28 milyon 10 bin 462 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon, Rize, Samsun ve Sinop'tan yılın ilk ayında 18 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

        Kalyoncu, 4 ilden Ocak 2026'da 3 bin 928 ton su ürünü dış satımı yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu ihracattan 28 milyon 10 bin 462 dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 777 ton su ürünü ihraç edilerek, 19 milyon 228 bin 134 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Bu kapsamda Karadeniz'deki 4 ilden yılın ilk ayında yapılan su ürünleri dış satımı, geçen yılın ilk ayına göre miktarda yüzde 41, değerde de yüzde 46 arttı."

        Su ürünleri ihracatında 13 milyon 409 bin 135 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığını ifade eden Kalyoncu, bu ülkeyi 3 milyon 558 bin 817 dolarla Yunanistan, 2 milyon 562 bin 518 dolarla da Hollanda'nın takip ettiğini vurguladı.

        Geçen yılın ilk ayından farklı Çin ve Filipinler'e de bu dönem su ürünü ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarına işaret etti.

        Kalyoncu, ilerleyen günlerde bölgenin su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!

        Benzer Haberler

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürü...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürü...
        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor
        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor
        Porsuk yanlışlıkla site bahçesine girerse...
        Porsuk yanlışlıkla site bahçesine girerse...
        Ormanın kalbindeki ağaç yumrusu görenleri hayrete düşürdü
        Ormanın kalbindeki ağaç yumrusu görenleri hayrete düşürdü
        Endemik bitkiler takı ve kumaşa, duygular maniye dökülüyor
        Endemik bitkiler takı ve kumaşa, duygular maniye dökülüyor