Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü

        Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü

        Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erkan, mesajında, 108 yıl önce Trabzon'un, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin simgelerinden biri haline geldiğini ve düşman işgalinden kurtularak bu topraklarda bağımsızlık için verilen büyük mücadelenin zaferinin ilan edildiğini belirtti.

        Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği eşsiz direnişin sadece askerlerin değil, tüm halkın yaşlı, genç demeden her yaştan her meslekten her kesimden insanın verdiği tarihi ulusal bir mücadele olduğunun altını çizen Erkan, şunları kaydetti:

        "Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu da bu büyük mücadelenin önemli bir parçası, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs gererek elde ettiği zaferin somut bir örneğidir. Bu zafer, milletimizin vatanına, bağımsızlığına ve hürriyetine olan düşkünlüğünün tüm dünyaya karşı verdiği en büyük mesajlardan biridir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Milletimizin güçlü ve müreffeh bir Türkiye için el birliği ile çalışacağına inancımızı yineleyerek Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılını tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak

        Benzer Haberler

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları a...
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları a...
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürü...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürü...
        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor
        Trabzonspor'un golcüleri durdurulamıyor
        Porsuk yanlışlıkla site bahçesine girerse...
        Porsuk yanlışlıkla site bahçesine girerse...