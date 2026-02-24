Trabzon'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Merasim Bölüğü gösteri sundu
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Merasim Bölük Komutanlığının katılımıyla Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.
Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik eden vatandaşlar, Merasim Bölük Komutanlığının tüfekli hareketler gösterisini de ilgiyle izledi.
Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, gazetecilere, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kurumların desteğiyle her yıl daha güzel kutlamaya çalıştıklarını söyledi.
Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Trabzon'un kurtuluşunda canlarını feda eden şehitler ile gazileri minnet ve şükranla yad ettiğini dile getirdi.
Programı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın da takip etti.
