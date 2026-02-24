Canlı
        Trabzon'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Merasim Bölüğü gösteri sundu

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Merasim Bölük Komutanlığının katılımıyla Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik eden vatandaşlar, Merasim Bölük Komutanlığının tüfekli hareketler gösterisini de ilgiyle izledi.

        Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, gazetecilere, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kurumların desteğiyle her yıl daha güzel kutlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Trabzon'un kurtuluşunda canlarını feda eden şehitler ile gazileri minnet ve şükranla yad ettiğini dile getirdi.

        Programı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın da takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

