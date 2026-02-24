Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'dan Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama:

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama:

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

        Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Merasim Bölüğü g...
        Trabzon'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ile Merasim Bölüğü g...
        Suça karışan çocuklar Trabzon Denetimli Serbestlik Çocuk Hizmetleri Bürosun...
        Suça karışan çocuklar Trabzon Denetimli Serbestlik Çocuk Hizmetleri Bürosun...
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları a...
        Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları a...
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı