Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, esnafı ziyaret etti
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe esnafına ziyarette bulundu.
Ekim, Yaylacık Mahallesi'ndeki esnafla bir araya gelerek sohbet etti.
Ramazan boyunca ziyaretlerin devam edeceğini belirten Ekim, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşayacaklarını vurguladı.
Ekim, ramazanın mübarek bir zaman dilimi olduğunu dile getirerek, "Bu güzel günlerde hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların halini hatırını sormak, taleplerini yerinde dinlemek bizim için son derece kıymetlidir. Yaylacık Mahallemizde alın teriyle rızkını kazanan esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayırlı ramazanlar diledik." ifadesini kullandı.
