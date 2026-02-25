Of'ta "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" genelgesi kapsamında 28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Kur'an'ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler davul eşliğinde maniler söyleyip ilahiler okudu. Program, Karagöz-Hacivat oyunu, tiyatro ve sema gösterisiyle sona erdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelge ile okullarımızda ramazan ayı etkinlikleri düzenleniyor. Burada öğrencilerimiz hem milli ve manevi değerlerimizi öğreniyor hem de kendilerini ifade edecek ortamlar bularak özgüvenleri gelişiyor." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Çolak Seymen, okul müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı.







