Trabzonspor´da Samsunspor maçı hazırlıkları sürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-09 15:05:21