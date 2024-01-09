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        Trabzonspor´da Samsunspor maçı hazırlıkları sürdü

        Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:10
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        Trabzonspor´da Samsunspor maçı hazırlıkları sürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-09 15:05:21

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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