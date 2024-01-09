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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazeteciliğin demokrasinin ve hukuk devletinin en önemli sacayaklarından olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:12
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazeteciliğin demokrasinin ve hukuk devletinin en önemli sacayaklarından olduğunu belirtti.

        Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin insanları doğru bilgilendirmek, uğruna ölüm pahasına da olsa görevlerini bütün zorluklara rağmen yaptığını ifade etti.

        Özgür ve tarafsız basının demokratik sisteme sahip ülkelere ciddi katkıları olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

        "Gazetecilik mesleği demokrasinin ve hukuk devletinin en önemli sacayaklarından biridir. Tarihten günümüze demokrasinin, insan haklarının bütün toplumlarda yerleşmesi ve kurumsallaşması için gazeteler ve gazeteciler önemli bir misyonu ifa etmiştir. Dünyada ve ülkemizde vuku bulan olayların doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasıyla kamuoyunun doğru bir şekilde yönlendirilmesi neticesinde pek çok haksızlık ve adaletsizliğin önüne geçilmiştir. Medya bundan dolayı bütün dünyada yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Bu anlamda gazetecilik hem misyonu hem de sorumlulukları itibarıyla demokratik hukuk devletinin vazgeçilemez araçlarından bir tanesidir."

        Genç, Türk basınının son yıllarda yaptığı hamlelerle uluslararası medyada çok saygın ve işlevsel bir konuma eriştiğine dikkati çekerek, bütün risklere rağmen objektif haberciliğinden taviz vermeyen Türk basınının İsrail'in yaptığı soykırım niteliğindeki savaş suçlarını dünyaya duyurduğunu da vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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