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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:17
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, gerçeklerin halkın doğru haber alma hakkına riayet edilerek aktarılmasının, demokratik ve modern toplumların öncelikli beklentilerinden olduğunu belirtti.

        Bu itibarla demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan gazetecilerin, vatandaşların bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Yıldırım, "Gazeteciler, gündem belirleme becerilerini başarıyla haberlerine yansıtabildikleri oranda demokrasiye ve yaşadıkları topluma da katkı sağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Yıldırım, gazetecilerin, meşakkatli bir mesleğin mensupları olarak büyük fedakarlık ve yoğun emeklerle çalıştıklarını, görevlerini ifa ederken mesai mefhumunu ve maddi, manevi sıkıntılarını çoğu zaman göz ardı edebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Mesleklerinin gerektirdiği fedakarlığı sergilemelerinin yanında, milli ve manevi değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, devletimizin ve yüce milletimizin hassasiyetlerini önceleyerek çalışan basın mensupları, toplum nezdinde her zaman takdir ve teşekküre layık olacaktır. Güçlü bir ülke, marka bir şehir olmak ve bunu sürekli kılmak, mutlak surette basının büyük desteği ile olabilir. Bu anlamda Trabzon olarak çok güçlü ve etkin bir basın camiasına sahibiz. Bunu şehrimiz adına bir avantaj olarak görüyorum. Gerek yazılı basın, gerekse internet medyası olarak şehrimizde görev yapan basın mensupları şehirde ve ülkemiz çapında gündem belirleyen haberlere imza atmakta, bizlere de yaptıkları haber ve yorumlarla şehri yönetme konusunda yardımcı olmaktadırlar."

        Gazetecilerle iş birliği ve şehrin marka değerini yükseltme yolculuğunun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Yıldırım, "Bu duygularla, mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak, halkımıza doğru ve hızlı haber alma hizmeti sunan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken, onlar için özel olan bu günün sorunlarının çözümünde bir milat olmasını diliyor, tüm basın çalışanlarımız için sağlık, başarı ve afiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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