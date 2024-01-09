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        Şalpazarı'nda afet tatbikatı yapıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:04
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        Şalpazarı'nda afet tatbikatı yapıldı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi.

        Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulunca Düzköy Mahallesi Köprüsü mevkisindeki tatbikatta, yangın, kentsel ve doğada arama kurtarma yapıldı.

        Sağanak altında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkarılan yangında baygınlık geçirenler kurtarılarak UMKE'ye teslim edildi, yangın söndürüldü.

        Doğada arama kurtarma tatbikatında ise engebeli arazide yuvarlanan kişi bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

        Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dönüş Gençer, risk durumlarında ve afetlere karşı ortak kriz yönetiminin önemini gösteren başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

        Tatbikatı, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri de takip etti.

        Galeri
        Galeri

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