Şalpazarı'nda afet tatbikatı yapıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulunca Düzköy Mahallesi Köprüsü mevkisindeki tatbikatta, yangın, kentsel ve doğada arama kurtarma yapıldı.

Sağanak altında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkarılan yangında baygınlık geçirenler kurtarılarak UMKE'ye teslim edildi, yangın söndürüldü.

Doğada arama kurtarma tatbikatında ise engebeli arazide yuvarlanan kişi bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dönüş Gençer, risk durumlarında ve afetlere karşı ortak kriz yönetiminin önemini gösteren başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatı, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri de takip etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.