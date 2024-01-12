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        Trabzon'da bıçak ve yanıcı madde ile stada girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı

        Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakasının oynandığı stada kemerlerine sakladıkları yanıcı madde, meşale ve bıçakla girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:43
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        Trabzon'da bıçak ve yanıcı madde ile stada girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı
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        Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakasının oynandığı stada kemerlerine sakladıkları yanıcı madde, meşale ve bıçakla girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında misafir takım taraftarı 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25 torpil, 2 meşale ve bıçak ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sporun ruhunda şiddet, küfür gibi davranışlar bulunmamaktadır. Spor, dostluk, kardeşlik, barış, dayanışma ve tatlı rekabettir. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında sporun ruhuna uygun davranan başta asil Trabzonspor taraftarlarına ve tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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