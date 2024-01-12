Trabzon'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı

Trabzon'da başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde sahipsiz kedinin başı, yiyecek aradığı sırada çöpe atılmış teneke kutuya sıkıştı.

Kediyi yakalayarak kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bir süre sonra nefes alması zorlaşan kediyi gören hayvansever, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen veteriner hekim Ahmet Köz, kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkarttı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, kedinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüzün, herkesten teneke kutu ve plastik kapları ezerek, cam kavanozları da kapaklarını kapatarak çöpe atmalarını istedi.

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