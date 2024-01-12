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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:27
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Gazze'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Filistinli öğrencilerin acılarını ve hüzünlerini paylaştığını belirterek, "Aynı hüznü yaşıyoruz ama en azından bu duygularımızla beraber bir arada olmamız güzeldir. Bir ve beraber olduğumuz zaman daha güçlü oluruz, daha güçlü, daha kuvvetli bir ses çıkar." ifadesini kullandı.

        Genç, Filistin'in özgür olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu savaşı emperyal güçler ve uluslararası medya sanki Hamas'ın hareketiyle başladığı şeklinde bir algı oluşturuyorlar. Oysa ki Filistin 1938'ten beri tutsak, esaret altında. Hürriyetinden mahrum olmuş, mağdur olmuş kardeşlerimiz. Ancak ne mutlu oradaki Müslüman kardeşlerimize ki onlar Kudüs'ün savunucuları olarak Peygamberimizin müjdesine mazhar olmuşlardır."

        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz ise Gazze'de sürdürülen direnişin dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli uyanışlara vesile olacağını inandığını aktardı.

        Öğrencilerle sohbet eden Genç, kendisine ulaştırılan taleplerin en kısa zamanda karşılanması için gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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