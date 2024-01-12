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        Trabzon'da "Yunus Emre ve Türkçemiz" konulu söyleşi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde "Yunus Emre ve Türkçemiz" konulu söyleşi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:38
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        Trabzon'da "Yunus Emre ve Türkçemiz" konulu söyleşi düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde "Yunus Emre ve Türkçemiz" konulu söyleşi organize edildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, Milli Eğitim Bakanlığının "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

        Tavukçu, Türkçe'nin zenginliğine dikkati çektiği sunumunda Yunus Emre'nin hayatını anlattı.

        Dilin bir milletin yazılımı ve kodu olduğunun altını çizen Tavukçu, dilin bozulması halinde milletin özünün de bozulacağını kaydetti.

        Öğrencilerin sorularını cevaplayan Tavukçu, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Tavukçu'ya filografi işlemeli Türk bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da İbrahim Cudi Bey'in Türkçe sözlüğünü hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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