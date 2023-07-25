Trabzonspor´da sakatlık kabusu; Orsic´in sözleşmesi dondurulabilir Trabzonspor´a transferiyle taraftarı heyecanlandıran Mislav Orsic, ilk resmi maçına çıkmadan sakatlanarak sezonu kapattı. Camiayı şoke eden sakatlık sonrasında bordo mavili kulüp, Orsic´in sözleşmesini dondurmayı gündemine aldı. Oyuncunun sağlık durumunu yakından takip eden yönetim kurulu, bugün yapılacak ameliyat sonrasında çözüm yollarını masaya yatıracak

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya´nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor´da, idman sırasında Mislav Orsic, altyapı oyuncusu Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. MR´ı çekilen sol kanat oyuncusunun sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması belirlendi. Tedavisine başlanan Hırvat oyuncunun yaşadığı ciddi sakatlık Trabzonspor yönetimini, teknik ekibi ve taraftarı şoke etti. Bordo mavili takımla ilk resmi maçına çıkamadan sakatlanan Orsic´in 9 ay süre sahadan uzak kalması bekleniyor.

İLK BÜYÜK SAKATLIĞINI YAŞADI

Bordo mavili takıma henüz 25 gün önce transfer olan Orsic, kariyerinin ilk büyük sakatlığını, resmi maça dahi çıkamadan Trabzonspor´da yaşadı. 2018´de başladığı profesyonel futbol kariyeri boyunca kas yaralanması, darbe ve yaşadığı küçük yaralanmalar nedeniyle bugüne kadar yaşadığı 5 sakatlıkla 3 maç kaçıran oyuncunun, Mart ayından önce sahaya dönmesi beklenmiyor.

REKLAM

YÜKLÜ MALİYETE GİRİLMİŞTİ, SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

Trabzonspor´un Southampton´a 2 milyon 400 bin Euro bonservis ödeyip, 1 yılı opsiyonlu olarak 3 yıl süreyle anlaştığı Orsic´e ilk 2 yılında 1 milyon 600 bin Euro maaş ödenecek. 2 sezonda toplam 40 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak oyuncunun transferi için ayrıca stoper Taha Altıkardeş anlaşma gereği Göztepe´ye ücretsiz verilmişti. Bordo mavili yönetim, büyük umutlar bağlayıp, yüklü maliyete girdiği oyuncunun sözleşmesini dondurarak, kadroda yer açmayı ve yeni transfer yapmaya hazırlanıyor.

BUGÜN AMELİYAT OLUYOR

Bordo mavili yönetim, bugün ameliyat edilecek futbolcunun sağlık durumuna göre süreçle ilgili olarak oyuncuyla görüşecek. Futbolcunun sağlık durumuyla yakından ilgilenen yönetim kurulu, Orsic´in sahadan uzak kalacağı süreyi göz önüne alarak, alternatif oyuncu olarak transfer arayışlarını da hızlandırdı.

REKLAM

EDGAR IE'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULAMAMIŞTI

Bu arada Trabzonspor´da bitmek bilmeyen sakatlık kabusu nedeniyle birçok futbolcu uzun süre sahadan uzak kalmıştı. Bordo mavililerde son yıllarda çapraz bağ yırtığı, kopması ve yaralanması yaşayan oyunculardan Edgar Ie´nin sözleşmesi, TFF´nin sözleşme dondurma talebini kabul etmemesi üzerine feshedilmiş ve oyuncu 7 ay sahadan uzak kalmıştı. İyileştikten sonra takıma yeniden dönmeyi bekleyen oyuncu ile sonrasında yollar tamamen ayrılmıştı.

DORUKHAN´LA DA YOLLAR AYRILDI

Takımın sevilen oyuncularından Dorukhan Toköz de, 2022 yılı Eylül ayında çapraz bağ sakatlığı ve dış menisküs yırtığı nedeniyle 7 ay formasından uzak kalmıştı. Sakatlık sürecinde 2 kez ameliyat geçiren oyuncu, sonrasında milli takım kampında idman yapmış, sezon bitiminde ise Trabzonspor kampına katılmıştı. Sakatlık sürecinde kilo aldığı ve idmanlarda yetersiz kaldığı gerekçesiyle teknik direktör Nenad Bjelica´nın olumsuz rapor verdiği oyuncu geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı.

REKLAM

TRONDSEN GERİ DÖNEMEDİ

Trabzonspor´a 2020 yılında transfer olduktan yaklaşık 1 ay sonra çapraz bağı yırtılan Anders Trondsen de 9 aya yakın süre iyileşememişti. Bordo mavili kulüp, çapraz bağ ameliyatı sonrası idmanlarda zorlanan, antrenman eksikliği nedeniyle sıklıkla sakatlanan ve son olarak tendonu yırtılan Norveçli oyuncudan istediği verimi alamadığı için geçen sezon devre arasında futbolcuyla yolları ayırmıştı.

GERVINHO´NUN İKİNCİ KABUSU

Bordo mavili taraftarı heyecanlandıran transferlerden Gervinho da, uzun süreli sakatlık kabusu yaşayan oyuncular arasında yer aldı. Kariyerinin ikinci çapraz bağ yırtığı yaralanmasını 2021 yılı Ekim ayında Trabzonspor´da yaşayan sol kanat oyuncusu, sezonu kapatmış ve sezon bitiminde ise kendisiyle yollar ayrılmıştı.

TARAFTARIN GÜNDEMİ YİNE NWAKAEME

Trabzonspor´da Orsic´in sakatlık haberiyle yıkılan taraftarlar arasında, takımdan ayrılmasına rağmen sevilen oyuncu Antony Nwakaeme sesleri yükseliyor. Mahmoud Trezeguet´nin Afrika Uluslar Kupası´na katılmasıyla sol kanadın boş kalma ihtimaline karşılık taraftarlar; yönetime seslerini duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada çağrıda bulunan taraftarlar, Nijeryalı sol kanadın takıma kiralık dahi olsa yeniden dönmesini istiyor. Orsic´in yerine oyuncu arayışındaki Trabzonspor yönetiminin, taraftarın talebine vereceği cevap bekleniyor.