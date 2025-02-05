İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!

Şanlıurfa'da olay, Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde 24 Ekim 2022'te meydana geldi. Husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma büyüklerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'daki habere göre kavgada, olayla ilgisi olmayan okul servis minibüsündeki lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen S.D.'nin saklandığın adres tespit edildi. 'Silahla tehdit' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçlardan aranan ve 3 yıldır firari olan S.D.'nin yakalanması için harekete geçildi.