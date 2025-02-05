İstanbul Büyükçekmece'de olay, 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan-istanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal (61) ve Çağlar U. (40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı.

HASTANEDE KALP KRİZİ DE GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, Nihat Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.