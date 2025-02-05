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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!

        İstanbul'da minibüs şoförleri, 61 yaşındaki Nihat Baysal ile 40 yaşındaki Çağlar U. yolcu sebebiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Baysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanedeki müdahale sırasında doktorlar, Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay sonrası Çağlar U. gözaltına alınırken, Baysal'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:44
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        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
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        İstanbul Büyükçekmece'de olay, 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan-istanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal (61) ve Çağlar U. (40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı.

        BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Nihat Baysal yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

        HASTANEDE KALP KRİZİ DE GEÇİRDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, Nihat Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILDI

        Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Baysal'ın cenazesine, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin, otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacağı öğrenildi.

        AİLESİ TARAFINDAN DEFNEDİLDİ

        Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Şoförler arasındaki kavga bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Çağlar U.'nun beyzbol sopası ile Nihat Baysal'a vurduğu ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırdığı anlar yer alıyor.

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        #istanbul
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