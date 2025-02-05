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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep Akat okula gidiyordu SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!

        Elazığ'da, servis minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Akat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeynep kurtarılamadı. Küçük çocuğun yakınları tarafından darp edilen minibüs sürücüsü S.U. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 08:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:06
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        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
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        Elazığ'da yürek yakan olay, dün sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Çaydaçıra 100. Yıl Ortaokulu’na öğrenci taşıyan S.U. idaresindeki minibüs, aynı okulda eğitim gören Zeynep Akat’a (11) çarptı.

        ZEYNEP HASTANEDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Akat, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

        MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Zeynep Akat'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Akat’ın kaza yerine gelen yakınları sürücü S.U.’yu darp etti. S.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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