SGK prim borcundan kimler sorumludur?

Sigortalı çalışanlar için sosyal sigorta primi işçi ve işveren paylarının ödenmesinden işveren sorumludur. İşçi açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılması yeterlidir. Bildirimde işçinin ilgili ayda kaç gün çalıştığı ve prime esas kazanç bilgisine yer verilir. Primin ödenip ödenmediğinin işçi açısından hiçbir önemi yoktur. Bildirim yapılmış ama hiç prim ödenmemiş olsa bile işçi emekli olabilir.

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Limited şirket ortakları, tamamen veya kısmen tahsil ödenmeyen prim borçlarından, şirketteki hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulurlar. Limited şirket ortaklarının sorumlu tutulabilmesi için prim borçlarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekir. Ortağın şirketteki payını devretmesi halinde devreden veya devralan şahıslar devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçlarından, hisseleri oranında müteselsilen sorumlu olurlar.

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Aksi kararlaştırılmadıkça limited şirket ortakları hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili kabul ediliyor. Aksi kararlaştırılan durumlarda ise şirket ortaklarından en az birinin müdür olması gerekiyor. Müdür sıfatını haiz ortak veya ortaklar sermayedeki hisselerinden bağımsız olarak şirketin prim borçlarından sorumlu tutuluyorlar.

ANONİM ŞİRKET ORTAĞI DA SORUMLU OLABİLİR

Anonim şirketlerin SGK’ya ödenmeyen borçlarından dolayı şirket ortaklarının bir sorumluluğu bulunmuyor. Ancak, ortaklar taahhüt ettikleri sermayeyi tamamen veya kısmen şirkete ödememişler ise ödemedikleri sermaye kadar prim borçlarından sorumlu olurlar.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ GÖREV SÜRELERİNDEKİ PRİM BORCUNDAN SORUMLUDUR

SGK’ya olan prim borçları haklı bir sebep olmaksızın süresinde ödenmezse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri; tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin ise şirket yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’ya karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. SGK’nın tüzel kişilerden olan prim alacakları için takip ve tahsil işlemleri, tüzel kişi ile birlikte üst düzey yöneticiler ve yetkililer ile kanuni temsilciler hakkında da yürütülür.