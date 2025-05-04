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        Sirkeci’de T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında yolcuların ‘oturma’ kavgası cep telefonu kamerasında

        İstanbul'da tramvayda 3 kadın yolcu arasında yaşanan koltuk kavgası kameralara yansıdı. Diğer yolcuların müdahale ettiği kavgada taraflar birbirlerine küfür ve hakaretlerde bulundu. Bir kadın diğer yolculara tükürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:39
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        Tramvayda koltuk kavgası!
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        T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında 3 kadın yolcu arasında yaşanan kavgada taraflar birbirlerine küfür ve hakaretlerde bulunurken, kadın bir yolcu tramvayda bulunan diğer yolculara tükürdü.

        Tramvayda bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı’nda iddiaya göre iki yolcu arasında oturma kavgası yaşandı. Üç kadın arasında yaşanan kavgada iddiaya göre bir kadın tramvayda oturmak istediği sırada kızı tarafından farklı bir yere oturtulmak istendi.

        Başka bir yolcunun oturduğu yere annesini oturtmak isteyen kız ile diğer yolcu arasında ters oturma tartışması yaşandı. Sözlü tartışmanın kısa sürede küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların kavgayı ayırmak istediği sırada anne kızla tartışma yaşayan diğer kadın yolcu, anne kıza tükürünce diğer vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

        Kadın, tramvayda bulunan diğer yolculara da küfürler savururken o kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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