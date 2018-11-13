ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Avrupa Ordusu' teklifiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Trump, "Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda olan Almanya'ydı. Bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

FRANSA'DAN TRUMP'A YANIT

Trump'ın açıklamalarının ardından, Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın açıklamalarına cevap verilmeyeceği belirtildi ve Macron'un 'Avrupa Ordusu' konusundaki duruşunun çok açık olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Macron'un danışmanı, "Trump'ın Avrupa tarihini hatırlaması çok güzel" yorumunu yaptı.

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