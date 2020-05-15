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Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC),Arizona'da 12 milyar dolar değerinde bir fabrika kurmayı planladığını açıklayarak, Trump yönetiminin küresel teknoloji tedarik zincirlerini Çin'den çıkarma stratejisi için zafer niteliğinde bir adım attı.

Gerçekleşmesi halinde ABD'ye gelen en büyük yatırımlardan biri olacak fabrika 1.600'den fazla istihdam yaratacak. Tayvanlı şirket yatırım planını ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ticaret politikaları ve Beijing'in koronavirüs sürecini yönetmesine yönelik eleştirilerini artırdığı sırada açıkladı.

Trump uzun süredir imalat sektörünün Çin'i terk edip tekrar ABD'ye gelmesini istiyordu. Koronavirüsün neden olduğu ekonomik tahribat sonrası ABD devleti imalat sektörü ile tedarik zincirinin Çin'e olan bağımlılığını sona erdirme politikasına

öncelik veriyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross anlaşmayı "Başkan Trump'ın politika gündeminin Amerikan imalatında bir rönesansa yol

açtığının bir başka göstergesi" olarak nitelendirdi. TSMC, Huawei Technologies Haberin Orjinali İçin Tıklayın gibi Çinli şirketlerin

yanı sıra Apple Inc ve Qualcomm Inc gibi ABD teknoloji devlerinin ana tedarikçisi konumunda. TSMC, "Bu proje, önde gelen ABD şirketlerinin en yeni yarı iletken ürünlerini ABD içinde üretmelerini sağlayan canlı ve rekabetçi bir ABD yarı iletken ekosistemi için kritik ve stratejik öneme sahip" dedi.

YATIRIM 2029'A KADAR SÜRECEK

ABD'deki yabancı yatırımlar açısından büyük olsa da, plan TSMC'nin standartlarına göre küçük kaldı. TSMC'nin sadece 2020 için sermaye harcaması hedefi 15-16 milyar dolar. TSMC'nin planlarına göre fabrikanın inşaatı dokuz yıl sürecek. Buna göre inşaat 2021'de, üretim ise 2024'te başlayacak. Ayda 20.000 silikon plaka işleme kapasitesine sahip fabrikaya yatırım 2029'a kadar devam edecek.