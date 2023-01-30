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Tuğba Yurt: Dedikodu bizim sektörde çok var

Tuğba Yurt, muhabirlerin, "Oyuncu Aybüke Pusat’ın, 'Kadınlara göre erkekler daha dedikoducu’ açıklaması oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Şarkıcı, "Bizim sektörde bu durum çok var. O yüzden sektör olarak aşina olduğumuz bir durum. Hep kadınlar için 'Dedikodu yapar' derler ama erkeklerin de aşağı kalır yanı yok" dedi

Tuğba Yurt: Dedikodu bizim sektörde çok var - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Tuğba Yurt, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Daha önceki konserinde sevgilisine, "En büyük hayranınızdan..." notuyla 500 adet gül yollayan Burak Tanrısever, bu konseri de es geçmedi. Tanrısever, yine sevgilisine kulisinde orkidelerle jest yaptı.

"BU SENEYİ DAHA ÇOK ŞARKIYLA KAPATACAĞIZ"

Ersay Üner imzalı yeni bir şarkı ile yoluna devam edeceğini söyleyen Tuğba Yurt, "Bu seneyi daha çok şarkıyla kapatacağız" dedi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Yurt, hâlihazırda üzerine çalıştıkları birçok parçanın da müjdesini verdi.

"ERKEKLERİN AŞAĞI KALIR YANI YOK"

Tuğba Yurt, son olarak gazetecilerin, "Oyuncu Aybüke Pusat’ın, 'Kadınlara göre erkekler daha dedikoducu’ açıklaması oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, "Bizim sektörde bu durum çok var. O yüzden sektör olarak aşina olduğumuz bir durum. Hep kadınlar için 'Dedikodu yapar' derler ama erkeklerin de aşağı kalır yanı yok" açıklamasında bulunarak, güldü.

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