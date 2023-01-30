Tuğba Yurt: Dedikodu bizim sektörde çok var

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Tuğba Yurt, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Daha önceki konserinde sevgilisine, "En büyük hayranınızdan..." notuyla 500 adet gül yollayan Burak Tanrısever, bu konseri de es geçmedi. Tanrısever, yine sevgilisine kulisinde orkidelerle jest yaptı.

"BU SENEYİ DAHA ÇOK ŞARKIYLA KAPATACAĞIZ"

Ersay Üner imzalı yeni bir şarkı ile yoluna devam edeceğini söyleyen Tuğba Yurt, "Bu seneyi daha çok şarkıyla kapatacağız" dedi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Yurt, hâlihazırda üzerine çalıştıkları birçok parçanın da müjdesini verdi.