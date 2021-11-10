"HAYATIMDA OLUŞU BENİM İÇİN EN BÜYÜK HEDİYE"

Gazeteciler, Tanrısever'e sevgilisinin kendisine ne hediye aldığı sorusunu yöneltti. Aşk dolu bir cevap veren Burak Tanrısever, "Kendisinin hayatımda oluşu benim için en büyük hediye. Hayat Tuğba'yla daha da anlam kazanıyor benim için." ifadelerini kullandı.