'Eski dönemdeki gibi ilerlemiyor artık' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuğba Yurt, önceki gün Maslak'taki bir stüdyoda yeni şarkısı 'Benim O' için kamera karşısına geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yurt, birçok şarkı olduğunu ancak ilk olarak Ersay Ünal'dan aldığı şarkıya klip çekmek istediğini söyledi.

İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde' çıktığı zaman çevresinden istediği desteği göremediği için sitem eden Aleyna Tilki'ye Demet Akalın, "Biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı" şeklinde cevap vermişti.

'BİRİLERİNİN DESTEĞİ OLMADAN DA ŞARKILARIMIZI PAYLAŞABİLİYORUZ'

33 yaşındaki şarkıcı, bu konuyla ilgili "Artık birilerinin desteği olmadan da şarkılarımızı dijital platformlarda paylaşabiliyoruz. Eski dönemdeki gibi ilerlemiyor artık. Dijital platformlardan şarkımızı milyonlara ulaştıra biliniyor" şeklinde konuştu.